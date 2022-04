Les ressources numériques des bibliothèques Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les ressources numériques des bibliothèques Médiathèque Jean-Pierre Melville, 10 mai 2022, Paris. Le mardi 14 juin 2022

de 13h00 à 15h00

Le mardi 10 mai 2022

de 13h00 à 15h00

. gratuit Réservation obligatoire au 01 53 82 76 76 ou

Une revue des ressources numériques accessibles sur le portail des bibliothèques de la Ville de Paris : bibliothèque numérique, plateforme Les Yeux doc, ressources musicales de la Philharmonie, méthodes de langues Assimil, auto-formation… Réservation obligatoire selon les modalités ci-contre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

14 : Olympiades (Paris) (59m) 83 : Olympiades (Paris) (59m)

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

Ville de Paris Image Ressources numériques des bibliothèques

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville Adresse 79 rue Nationale Ville Paris lieuville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Departement Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les ressources numériques des bibliothèques Médiathèque Jean-Pierre Melville 2022-05-10 was last modified: by Les ressources numériques des bibliothèques Médiathèque Jean-Pierre Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville 10 mai 2022 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Paris

Paris Paris