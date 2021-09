Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Les ressorts comiques du théâtre Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque Simone-de-Beauvoir, le jeudi 14 octobre à 18:00

On se souvient de la fameuse définition du rire par Henri Bergson : « du mécanique plaqué sur du vivant ». Certes, mais encore ? Qu’est-ce qui explique le déclenchement d’éclats de rire ou l’apparition d’un large sourire chez les spectateurs d’une pièce de théâtre ? Les réactions du public relèvent à la fois du texte, de l’interprétation des comédiens et de la mise en scène. Le plus souvent on rit des défauts et des (petits) malheurs des personnages, en mettant de côté l’émotion qu’ils pourraient provoquer. Ce qui pourrait être présenté de façon dramatique, voire tragique, devient risible.

