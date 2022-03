Les Résidentiels vous invitent à repasser le certificat d’études ! 38b rue du coteaux 17430 Tonnay-Charente, 18 mars 2022, Tonnay-Charente.

Pour l’édition 2022 de leurs portes ouvertes, les Résidentiels vous proposent de revenir sur les bancs de l’école avec un programme convivial qui illustre parfaitement l’ambiance unique qui règle au sein des résidences. **En classe !** Pupitres en bois, tableau noir, plumiers, ardoises et craies, anciennes cartes murales, blouses : nous revoici à l’école. Même le bonnet d’âne va retrouver sa place. Souvenirs émus pour les uns, surprises pour les autres, le décor promet de beaux échanges entre générations… **Repasser le certificat d’études : chiche !** C’est le défi que vous lancent les Résidentiels. Rendez-vous le vendredi et le samedi à 15h. Pour participer, c’est simple : il suffit de s’inscrire au préalable au 02 40 21 21 65. **Remue-méninges !** Baignoires à vider, volumes à calculer, pas de calculette, ce sont les méninges qui s’activent. Mathématiques mais aussi histoire, géographie. Et bien entendu orthographe : participes passés, pluriels, démonstratifs et possessifs, à la redécouverte des trésors de la langue française. **Bonnes réponses et bonne humeur** Un trou de mémoire, une faute ? Pas de souci. Aux Résidentiels, les bonnes réponses sont importantes, mais la bonne humeur compte double. **Pause gourmande toujours appréciée** Avec la complicité d’API Restauration, une collation est prévue à toute heure. En matinée cake au citron, madeleines et muffins. A midi mini-verrines salées. Au goûter, pots de crème au chocolat, mini panna cotta, broyé du Poitou. Le tout « fait maison », avec boissons chaudes ou fraîches. Une récré, comme on les aime ! Les équipes seront ravies de vous accueillir et de répondre à toutes vos interrogations les 18 et 19 mars de 10h à 18h non-stop.

Journées portes ouvertes aux Résidentiels St-Sulpice-de-Royan (17), Tonnay-Charente (17), Niort (79), Château d’Olonne (85) et St-Brevin-les-Pins (44) les 18 et 19 mars 2022

38b rue du coteaux 17430 Tonnay-Charente



2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:00:00