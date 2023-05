Les résident.es des Ateliers de Paris à la Biennale Révélations Grand Palais Éphémère, 7 juin 2023, Paris.

Du mercredi 07 juin 2023 au dimanche 11 juin 2023 :

Pensée et créée par Ateliers d’Art de France, la Biennale Révélations est le rendez-vous incontournable qui célèbre la création française et internationale. À cette occasion, 6 résident.es des Ateliers de Paris exposeront leurs créations du 7 au 11 juin au Grand Palais Éphémère – stand D22.

Prestigieuse et reflet de la diversité du secteur, la biennale Révélations assure aux créateurs la présence de prescripteurs et de décideurs clés afin d’enrichir leur réseau et d’initier de nouvelles commandes. Cette 6e édition met à l’honneur le Québec qui dévoilera le meilleur de la création métiers d’art.

La scénographie de l’espace du BDMMA est signée Jacques Averna, designer et ancien résident des Ateliers de Paris.

Atelier Alba – marqueteurs d’arts ;

Atelier George – designer et souffleuse de verre ;

Clémentine Despocq – créatrice de bijoux ;

Maxime Bellaunay – ébéniste ;

Mayeul Gauvin – peintre-matiériste ;

Rose Ekwé – designer textile.

En partenariat avec la Ville de Paris.

Découvrir la Biennale Révélations

Grand Palais Éphémère 2 Place Joffre 75007 Paris

© Révélations Biennale Révelations