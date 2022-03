LES RÉSIDENCES ROYALES EUROPÉENNES Colombelles, 17 mars 2022, Colombelles.

LES RÉSIDENCES ROYALES EUROPÉENNES

Colombelles

Venez découvrir et échanger autour d’une sélection d’oeuvres des plus grandes résidences royales européennes.

Mobilier, jardins, plans, peintures et sculptures seront au rendez-vous.

Pour ados/adultes.

Source : Micro-Folie Colombelles

microfolie@colombelles.fr +33 2 52 56 96 82 https://my.weezevent.com/micro-conf-les-residences-royales-europeennes?fbclid=IwAR0n3r9kXG-VUNF0n3ktI_H1VDALS0DO4_ZCvp8IpiFoPauwgkKy2gEEmZ8

