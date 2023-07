Visite guidée « Les dessous des Réserves » au Frac île-de-France + concert de l’Orchestre National d’Île-de-France Les Réserves du FRAC Île-de-France Romainville, 16 septembre 2023, Romainville.

Visite guidée « Les dessous des Réserves » au Frac île-de-France + concert de l’Orchestre National d’Île-de-France Samedi 16 septembre, 16h00 Les Réserves du FRAC Île-de-France Sur inscription – nombre de places limité

Les dessous des Réserves

Lors d’une visite exceptionnelle des espaces de réserve, entrez dans la vie d’une collection d’art contemporain et découvrez les différents corps de métiers qui interviennent au quotidien pour installer, conserver et réparer les œuvres.

+ Concert de l’Orchestre National d’Île-de-France

Flûte, hautbois et danse : œuvres classiques et contemporaines !

L’Orchestre national d’Île-de-France a été fondé en 1974. Il a pour mission de jouer partout et pour tous sur le territoire francilien. Orchestre à géométrie variable capable de s’adapter à tous types de publics et de lieux, les musiciens et musiciennes de l’Orchestre national d’Île-de-France se produisent tous les étés au cours d’une tournée exceptionnelle de musique de chambre, dans le cadre de « Mon été, ma région ».

Les Réserves du FRAC Île-de-France 43 rue de la Commune de Paris 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 76 21 13 33 https://www.fraciledefrance.com/ http://sorsdetareserve.com [{« type »: « email », « value »: « reserves@fraciledefrance.com »}] Le Frac Île-de-France se dote d’un espace destiné à accueillir sa collection, à Romainville, qui comprend 1 600 m² dévolus à la conservation et à la gestion des œuvres, afin d’optimiser leur diffusion sur tout le territoire de l’Île-de-France. Pour offrir un accès à la collection, 450 m² d’espaces sont ouverts au public, pour un projet inédit de présentation d’oeuvres organisé sur un mode participatif « Sors de ta réserve ! ».

Les Réserves occupent un bâtiment neuf au sein de ce nouveau pôle d’art contemporain de l’est parisien – ancienne friche industrielle réhabilitée par l’agence d’architecture Freaks, qui accueille également la Fondation Fiminco et plusieurs galeries, regroupées sous le label « Komunuma », des artisans d’art, et l’école de mode et de design Parsons Paris.

Ce nouveau bâtiment permet de donner à voir l’action menée avec et autour de la collection, depuis les œuvres qui la constituent jusqu’à l’ensemble des métiers qui s’y rattachent en termes de conservation, de gestion et de diffusion de la collection. Métro 5 – arrêt Bobigny Raymond Quesneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

