La bibliothèque ouvre les portes de ses réserves à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Au cœur des collections patrimoniales, venez découvrir les coulisses d’un lieu et les dessous d’un métier. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique. Il suffit de nous le demander lors de votre réservation à [accessibilite@leschampslibres.fr](mailto:accessibilite@leschampslibres.fr)

Entrée gratuite sur inscription

Visite commentée amplifiée et interprétée en LSF à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Bibliothèque Les Champs Libres 46 boulevard Magenta – 35000 RENNES

