Le Mans Sarthe Elle a peut-être bercé votre enfance avec ses Fabulettes ou accompagné votre vie d’adulte avec ses chansons engagées. Venez découvrir ou redécouvrir l’œuvre d’Anne Sylvestre, auteure-compositrice-interprète disparue en 2020, lors de ce concert-lecture mêlant Fabulettes, chansons de son répertoire adulte et textes extraits de son livre Coquelicot, et autres mots que j’aime.

Concert allongé, n’hésitez pas à apporter vos coussins ou oreillers ! Distribution :

Lecture – Christian Brouard

Guitare/chant – Chloé Dematte

Guitare – May Cottel

