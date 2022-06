LES REQUINS ET RAIES DE MÉDITERRANÉE FRANÇAISE, 13 novembre 2022, .

LES REQUINS ET RAIES DE MÉDITERRANÉE FRANÇAISE



2022-11-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-13 17:30:00 17:30:00

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

Les requins et raies de Méditerranée française

Dimanche 13 novembre de 14h à 17h30

Domaine de Restinclières – sur le parvis du château

Public : tout public

Découvrez aux côtés de l’association montpelliéraine Ailerons la richesse mais aussi les menaces qui caractérisent les requins et raies de nos côtes françaises. Palavas, Agde, Marseille, Bastia, tout autant de ports depuis lesquels nos bénévoles partent à la rencontre de ces espèces méconnues et surprenantes (stands d’animations et des diaporamas).

Avec l’association Ailerons

Coordonnée (à utiliser si besoin le jour de l’animation : 06 16 39 81 30)

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

domainederestinclieres@herault.fr http://domainederestinclieres.herault.fr/

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

Les requins et raies de Méditerranée française

Dimanche 13 novembre de 14h à 17h30

Domaine de Restinclières – sur le parvis du château

Public : tout public

Découvrez aux côtés de l’association montpelliéraine Ailerons la richesse mais aussi les menaces qui caractérisent les requins et raies de nos côtes françaises. Palavas, Agde, Marseille, Bastia, tout autant de ports depuis lesquels nos bénévoles partent à la rencontre de ces espèces méconnues et surprenantes (stands d’animations et des diaporamas).

Avec l’association Ailerons

Coordonnée (à utiliser si besoin le jour de l’animation : 06 16 39 81 30)

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

adobestock

dernière mise à jour : 2022-06-27 par