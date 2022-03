LES REPRISES DES CÉSAR Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

LES REPRISES DES CÉSAR Clermont-l’Hérault, 26 mars 2022, Clermont-l'Hérault. LES REPRISES DES CÉSAR Clermont-l’Hérault

2022-03-26 20:00:00 – 2022-03-26 23:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault EUR 5.5 6.5 Pendant quatre jours, le cinéma Alain Resnais remet à l’affiche les principaux films nommés à la 47e cérémonie des César :

– samedi 26 mars à 19h : BAC Nord (6,50 €)

– dimanche 27 mars à 17h : Onoda (6,50 €)

– lundi 28 mars à 18h : Aline (5,50 €)

– mardi 29 mars à 20h : Onoda (6,50 €) Pendant quatre jours, le cinéma Alain Resnais remet à l’affiche les principaux films nommés à la 47e cérémonie des César :

– samedi 26 mars à 19h : BAC Nord (6,50 €)

– dimanche 27 mars à 17h : Onoda (6,50 €)

– lundi 28 mars à 18h : Aline (5,50 €)

– mardi 29 mars à 20h : Onoda (6,50 €) cinema.resnais@free.fr +33 4 67 96 03 95 https://cinema-alainresnais.net/ Pendant quatre jours, le cinéma Alain Resnais remet à l’affiche les principaux films nommés à la 47e cérémonie des César :

– samedi 26 mars à 19h : BAC Nord (6,50 €)

– dimanche 27 mars à 17h : Onoda (6,50 €)

– lundi 28 mars à 18h : Aline (5,50 €)

– mardi 29 mars à 20h : Onoda (6,50 €) Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault Departement Hérault

Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-lherault/

LES REPRISES DES CÉSAR Clermont-l’Hérault 2022-03-26 was last modified: by LES REPRISES DES CÉSAR Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault 26 mars 2022 Clermont-l'Hérault Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault