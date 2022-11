Les représentations « Une Van Gogh », 13 décembre 2022, .

Les représentations « Une Van Gogh »



2022-12-13 – 2022-12-18

On croit connaître Van Gogh et, en fait, on en sait peu si on veut s’éloigner des clichés.

La pièce de René Trusses aborde, d’une manière vivante, la vie de Vincent à partir de documents de témoins proches.

Qui sait que le peintre le plus populaire du monde n’a vendu de son vivant qu’une seule toile : la vigne rouge ?

C’est une femme, sa belle-soeur, Johanna Van Gogh, qui a découvert d’abord que Vincent était un authentique écrivain et poète qui se mêlait de philosophie. En dépouillant plus de 700 lettres, elle prend goût à sa peinture et devient consciente de sa valeur. Elle va se battre avec une énergie folle.

Aujourd’hui, le Musée d’Amsterdam, une Fondation reçoit 2 millions de visiteurs annuellement.

On suit donc, parallèlement, la vie de Van Gogh et la construction personnelle d’une femme extraordinaire.

Résidence de création en partenariat avec La Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées

Compagnie de la Trace

Auteur René Trusses

Avec Isabelle Bouhet, Christian Compagnon et Philippe Campiche

REPRÉSENTATIONS

– Mardi 13 décembre à 20h30 – Avant-première

– Mercredi 14 décembre à 19h

– Vendredi 16 décembre à 20h30

– Samedi 17 décembre à 20h30

– Dimanche 18 décembre à 16h

