Les représentations du monde rural du Moyen-Âge au XIXe siècle Médiathèque Violette Leduc, 18 mars 2023, Paris.

Le samedi 18 mars 2023

de 16h00 à 17h15

. gratuit

Une conférence sur les représentations peintes du monde rural. De parfaites illustrations de l’évolution des mœurs et de la morale en Occident

Une conférence de Florent Planchet, historien de l’art, programmée dans le cadre de « Trésors à prendre », le cycle en histoire de l’art de la médiathèque Violette Leduc.

De l’enluminure médiévale pittoresque à la composition à dimension plus sociale du XIXe siècle, en passant par la scène champêtre rêvée des années 1700, les représentations peintes du monde rural sont de parfaites illustrations de l’évolution des mœurs et de la morale en Occident, et constituent en cela un sujet riche et passionnant à étudier.

Florent Planchet. Diplômé en histoire de l’art, il porte un regard passionné sur les rapports entre art et société. Ayant partagé cette appétence en qualité de médiateur culturel et de professeur, il anime aujourd’hui dans un cadre associatif des conférences au sein de résidences médicalisées, en plus d’ateliers d’initiation à l’histoire de l’art à la Maison des Ensembles, centre d’animation du 12e arrondissement de Paris. Il est aussi le nouveau conférencier de « Trésors à prendre », le cycle dédié à l’histoire de l’art de la médiathèque Violette Leduc.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

Domaine public. « Les Glaneuses » – Eugène Burnand