Musée des Beaux-Arts, le jeudi 12 mai à 18:30

Autour des oeuvres de Théodore Frère, Narcisse Berchère, Georges Clairin, Benjamin-Constant ou Etienne Dinet, cette conférence propose une évocation des représentations de l’Orient, de l’Égypte au Maroc, à travers la riche collection du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse. Par Christine Peltre, professeur émérite en Histoire de l’art contemporain à l’Université de Strasbourg et spécialiste de l’Orientalisme dans la peinture du 19e siècle. Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T18:30:00 2022-05-12T20:00:00

