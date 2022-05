Les représentations d’animaux d’après Oudry dans l’Histoire naturelle de Buffon Château de Fontainebleau,Cour Ovale Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Jacques de Sève (actif en 1742-1788) avait la charge de dessiner les animaux décrits sous forme de planches gravées dans L’Histoire naturelle de Buffon. S’il dessina la plupart des figures, il emprunta certains prototypes à d’autres artistes, particulièrement à Jean-Baptiste Oudry. La lettre de l’estampe qui introduit le premier volume sur « les mammifères à quatre pattes » mentionne que Jean-Baptiste Oudry est l’auteur du modèle du cheval représenté. Il s’agit de l’unique mention du nom du peintre à qui de Sève empruntera pourtant plusieurs motifs pour représenter certains des mammifères. _ Château de Fontainebleau,Cour Ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

