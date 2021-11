Roubaix La Fabrik by MIE - Avant-Poste Nord, Roubaix Les reporters de l’emploi.. CLAP, c’est dans la boîte ! La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix Catégories d’évènement: Nord

**Nos quatre reporteuses ont bouclé leur film auprès de l’entreprise TESSI – PROCHEQUE NORD à Roubaix. Place maintenant au visionnage de leur travail !** Depuis Octobre, **Sona, Laurence, Ophélie et Sérife,** coachées par **Matthieu MASSON de MVIDEO**, ont mené un véritable travail d’investigation afin de vous faire vivre, au plus près, la réalité des métiers de gestionnaire et d’opérateur de saisie. ### Les Reporters de l’emploi : zoom sur le projet Par le film, des habitants en recherche d’emploi ont découvert un métier et transmettent leur savoir à d’autres habitants ! Cette approche directe, et pour le moins dynamique, de l’entreprise permet de lever toutes les incompréhensions et idées reçues qui « collent » parfois à certains métiers qui recrutent, mais qui peinent à trouver des candidats. Ce projet implique différemment les entreprises dans leur responsabilité sociétale : à l’issue de l’action, l’entreprise peut détecter des potentiels et générer des vocations. Pour ce second tournage, c’est l’entreprise **TESSI-PROCHEQUE NORD** à Roubaix qui a ouvert ses portes à nos reporteuses pour une immersion complète : elles ont accompagné, questionné les salariés de l’entreprise pour mieux comprendre l’organisation et les métiers représentés dans l’entreprise. Il s’agit donc d’un outil permettant, autant aux reporters qu’aux habitants-spectateurs, de (re)dynamiser leur recherche d’emploi, d’autant que l’entreprise sera présente à la retransmission. Après des semaines de travail, les reporters sont prêts à vous montrer leur travail ! ### Rendez-vous le Vendredi 10 Décembre, à 14h30 à la FABRIK BY MiE (Avant-Poste, 33 Boulevard du Général Leclerc à Roubaix) Vous pourrez visionner leur travail, poser à Sona, Laurence, Ophélie et Sérife toutes vos questions. Vous pourrez également échanger avec **Céline PAINGRIS**, Responsable des Ressources Humaines de **TESSI-PROCHEQUE NORD**. Cet événement sera l’occasion de s’immerger dans toutes les dimensions des métiers de cette entreprise et ses enjeux actuels de recrutement.

