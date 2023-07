[Visite savoir-faire] Découverte de la Ferme d’Idoine (glace artisanale) Les Rendus Sauchay, 17 juillet 2023, Sauchay.

Sauchay,Seine-Maritime

Découvrez le métier d’éleveurs engagés dans une agriculture durable et les secrets de glaces 100% locales à l’occasion de visites commentées !

Idoine est une vache, qui a grandi à Sauchay, au hameau des Rendus. Elevée par Damien, qui a repris la ferme après son père Gabriel, elle a donné son lait et guidé le troupeau au pré comme à l’étable pendant plus de 10 ans.

La ferme qu’a connu Idoine il y a 30 ans a évolué, s’est agrandie et modernisée. Pourtant, ses petites-filles sont élevées avec la même bienveillance, et sur les mêmes prairies.

Depuis, Damien et son collègue Emmanuel ont perpétué les traditions et pratiquent une agriculture basée sur l’observation, la gestion durable des terres, l’attention quotidienne aux animaux. Cela se traduit par une exigence sur le confort et la santé des animaux, par un usage rigoureux des produits de santé végétale et vétérinaires, par le maintien et l’entretien des prairies où pâturent les animaux plus de 8 mois par an.

Leurs installations et leurs choix leur permettent de créer des recettes de glaces uniques, reflet du terroir et du savoir-faire local avec par exemple une glace au caramel de pomme dieppois. Et par une sélection gourmande des ingrédients, ils proposent une gamme de glaces diversifiée : café torréfié à Dieppe, basilic, feuilles de menthe infusées ; mais aussi des classiques vanille, chocolat ou encore fraise.

Réservation obligatoire au 02 32 14 40 60 ou par mail à contact@dieppetourisme.com.

2023-07-17 17:00:00 fin : 2023-07-17 . .

Les Rendus

Sauchay 76630 Seine-Maritime Normandie



Discover the work of farmers committed to sustainable agriculture and the secrets of 100% local ice cream on guided tours!

Idoine is a cow who grew up in Sauchay, in the hamlet of Les Rendus. Raised by Damien, who took over the farm from his father Gabriel, she has been giving milk and guiding the herd in and out of the pasture for over 10 years.

The farm Idoine knew 30 years ago has evolved, expanded and modernized. Yet her granddaughters are raised with the same kindness, and on the same meadows.

Since then, Damien and his colleague Emmanuel have carried on the tradition of farming based on observation, sustainable land management and daily attention to the animals. This translates into high standards of animal comfort and health, the rigorous use of plant health and veterinary products, and the maintenance and upkeep of meadows where the animals graze for more than 8 months a year.

Their facilities and choices enable them to create unique ice-cream recipes, reflecting the terroir and local know-how, such as Dieppe apple caramel ice-cream. And through a gourmet selection of ingredients, they offer a diverse range of ice creams: Dieppe-roasted coffee, basil, infused mint leaves; as well as classic vanilla, chocolate and strawberry.

Reservations essential on 02 32 14 40 60 or by e-mail at contact@dieppetourisme.com

Descubra el trabajo de los agricultores comprometidos con la agricultura sostenible y los secretos de los helados 100% locales en visitas guiadas

Idoine es una vaca que creció en Sauchay, en la aldea de Les Rendus. Criada por Damien, que se hizo cargo de la explotación de su padre Gabriel, lleva más de 10 años dando leche y guiando al rebaño dentro y fuera de los pastos.

La granja que Idoine conoció hace 30 años ha evolucionado, se ha ampliado y modernizado. Sin embargo, sus nietas se crían con la misma amabilidad, en los mismos prados.

Desde entonces, Damien y su colega Emmanuel han mantenido las tradiciones y practican una ganadería basada en la observación, la gestión sostenible de la tierra y la atención diaria a los animales. Esto se traduce en un alto nivel de confort y salud de los animales, el uso riguroso de productos fitosanitarios y veterinarios, y el mantenimiento y conservación de los prados donde pastan los animales durante más de 8 meses al año.

Sus instalaciones y las decisiones que toman les permiten crear recetas de helados únicas que reflejan la región y el saber hacer local, como el helado de manzana y caramelo de Dieppe. Y gracias a una selección gourmet de ingredientes, ofrecen una variada gama de helados: café tostado de Dieppe, albahaca, hojas de menta infusionadas, así como los clásicos de vainilla, chocolate y fresa.

Es necesario reservar en el 02 32 14 40 60 o por correo electrónico en contact@dieppetourisme.com

Entdecken Sie bei kommentierten Besichtigungen den Beruf der Züchter, die sich für eine nachhaltige Landwirtschaft einsetzen, und die Geheimnisse von 100% lokalem Speiseeis!

Idoine ist eine Kuh, die in Sauchay, im Weiler Les Rendus, aufgewachsen ist. Sie wurde von Damien aufgezogen, der den Hof von seinem Vater Gabriel übernahm, und gab über 10 Jahre lang ihre Milch und führte die Herde auf die Weide und in den Stall.

Der Hof, den Idoine vor 30 Jahren kennengelernt hat, hat sich weiterentwickelt, ist größer und moderner geworden. Dennoch werden ihre Enkelinnen mit der gleichen Fürsorge und auf den gleichen Weiden aufgezogen.

Seitdem haben Damien und sein Kollege Emmanuel die Traditionen weitergeführt und praktizieren eine Landwirtschaft, die auf Beobachtung, nachhaltigem Landmanagement und täglicher Aufmerksamkeit für die Tiere beruht. Dies zeigt sich in den hohen Ansprüchen an den Komfort und die Gesundheit der Tiere, in der rigorosen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Tierarzneimitteln sowie in der Erhaltung und Pflege der Wiesen, auf denen die Tiere mehr als 8 Monate im Jahr weiden.

Ihre Einrichtungen und Entscheidungen ermöglichen es ihnen, einzigartige Eisrezepte zu kreieren, die die Region und das lokale Know-how widerspiegeln, wie z. B. ein Eis mit Apfelkaramell aus Dieppois. Und durch eine genussvolle Auswahl der Zutaten bieten sie ein vielfältiges Eissortiment an: in Dieppe gerösteter Kaffee, Basilikum, aufgegossene Minzblätter; aber auch die Klassiker Vanille, Schokolade oder auch Erdbeere.

Reservierung erforderlich unter 02 32 14 40 60 oder per E-Mail an contact@dieppetourisme.com

Mise à jour le 2023-07-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche