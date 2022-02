Les rendez-vous zen du Parc d’Isle : Qi Gong Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne 0 0 Qi Gong au Parc d’Isle

Participez à la séance de Qi Gong :

– tous les deuxièmes dimanches du mois (sauf janvier, février, juillet, août et décembre) de 10h30 à 11h30 ;

– tous les samedis du mois de juin de 15h à 16h. Le Qi Gong est une gymnastique ancestrale, une gymnastique chinoise et énergétique.

Ce sont des mouvements lents, souples, harmonieux rythmés par le souffle qui régulent notre énergie. Le Qi gong apporte relâchement, détente et bien être.

