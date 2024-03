Les Rendez-vous sportifs de l’été Morlanne, vendredi 23 août 2024.

Les Rendez-vous sportifs de l’été Morlanne Pyrénées-Atlantiques

En cette période olympique venez découvrir des sports anciens remis au goût du jour au Château de Morlanne. La soule, le jeu de paume, les quilles et le lancé n’auront plus de secret pour vous !

Quatre rendez-vous les vendredis 12 et 26 juillet, 9 et 23 Août.

Sur inscription. 7 7 EUR.

Début : 2024-08-23 10:30:00

fin : 2024-08-23 12:30:00

Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chateaudemorlanne@orange.fr

