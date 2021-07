Les rendez-vous santé de l’été Le Havre, 11 août 2021, Le Havre.

Les rendez-vous santé de l’été 2021-08-11 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-11 17:00:00 17:00:00

Le Havre Seine-Maritime

Avec les Improbables.

Soleil, baignades, chaleur, piqûres d’insecte : la période estivale n’est pas sans risque. Pour profiter d’un été sans danger, venez rencontrez Ismaël Habia et François Derivery. Le célèbre duo des Improbables s’est associé à un professionnel de santé pour partager, grâce à un spectacle original et interactif, les informations et bons gestes à suivre.

3ème étape, le mercredi 11 août à 16h, à l’espace vert en face du poste de secours, sur la plage du Havre.

Avec les Improbables.

Soleil, baignades, chaleur, piqûres d’insecte : la période estivale n’est pas sans risque. Pour profiter d’un été sans danger, venez rencontrez Ismaël Habia et François Derivery. Le célèbre duo des Improbables s’est associé à…

https://www.lehavreseinemetropole.fr/agenda/les-rendez-vous-sante-de-lete-avec-les-improbables-havre

Avec les Improbables.

Soleil, baignades, chaleur, piqûres d’insecte : la période estivale n’est pas sans risque. Pour profiter d’un été sans danger, venez rencontrez Ismaël Habia et François Derivery. Le célèbre duo des Improbables s’est associé à un professionnel de santé pour partager, grâce à un spectacle original et interactif, les informations et bons gestes à suivre.

3ème étape, le mercredi 11 août à 16h, à l’espace vert en face du poste de secours, sur la plage du Havre.

dernière mise à jour : 2021-07-28 par