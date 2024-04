Les rendez-vous Randos Entre Saône et Grosne Parking Salle Polyvalente Boyer, lundi 22 avril 2024.

L’office de Tourisme propose des randonnées accompagnées mensuelles thématiques ou non ouverte à tous.

Pas besoin d’inscription au préalable. La première participation à la randonnée est gratuite, ensuite une adhésion de 10€ pour l’année vous sera demandée.

Les Randonnées seront annulées en cas d’intempéries.

Lundi 22 avril 2024 Départ Parking de la Salle Polyvalente à Boyer à 13h45

Possibilité de Co-voiturage au départ de l’office de tourisme de Sennecey-le-Grand à 13h30

Distance 11,6 km avec environ 284m de dénivelé

Durée environ 3h30

Et parce que c’est les vacances, possibilité d’un parcours plus court de 9,4km avec 174m de dénivelé, on n’hésites plus et on emmène toute la famille. .

