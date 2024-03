Les rendez-vous publics du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Autre lieu Genève, jeudi 4 avril 2024.

Les rendez-vous publics du Projet H107, lieu pour la création en arts vivants Les Jeudis du H107 sont des instants laboratoires, des moments d’ouverture, de discussion et de rencontre sur le travail en cours entre les artistes en résidence et le public. Jeudi 4 avril, 18h45 Autre lieu Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T18:45:00+02:00 – 2024-04-04T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T18:45:00+02:00 – 2024-04-04T21:00:00+02:00

_4 avril à 19h | Jeudi du H107 avec Sarah Marie

tu prends comment ton temps?

une tasse de thé

et le soleil sur ta peau

ou le soir

les coussins dans ton dos

la nuit et ta lampe de chevet

Pensé comme un espace de liberté et de sensibilité, “du temps à nous” propose de s’arrêter et durant quelques heures renouer avec les valeurs de soin, d’écoute et de lien. Parmi les recoins de tissus, tapis et coussins, offrons nous le temps de respirer, se rencontrer et s’évader entre mouvements, mots et dessins.

Et ensuite ?

_11 avril à 19h | Jeudi du H107 avec Breathless_cie, Louise Hanmer

Autre lieu Genève Genève Genève

Image: Gaëtan Bhend