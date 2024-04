Les rendez-vous Pom*Pompidou l’atelier des tout-petits (2/4 ans) Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Cajarc, mercredi 10 avril 2024.

Les enfants sont invités à parcourir l’exposition pas à pas est et à s’intéresser aux œuvres par le biais d’expériences sensorielles. Ils utilisent leurs yeux mais aussi leur corps, leur voix et leurs mains ! Pour cette exposition, nous leur proposons de parcourir paysages et traditions de la Géorgie en suivant le fil d’un conte conçu autour des œuvres. Après la déambulation, l’atelier les invitera à concevoir une microarchitecture en matériaux naturels (écorces, végétaux, cailloux…).

Atelier pour les enfants de 2 à 4 ans, accompagnés des parents / sur réservation 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:30:00

fin : 2024-04-10 11:30:00

Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Centre d’Art Georges Pompidou

Cajarc 46160 Lot Occitanie contact@magp.fr

