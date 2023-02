« LES RENDEZ-VOUS PLEIN AIR » / MARCHE ACTIVE- YOGA Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

« LES RENDEZ-VOUS PLEIN AIR » / MARCHE ACTIVE- YOGA, 11 mars 2023, Agde . « LES RENDEZ-VOUS PLEIN AIR » / MARCHE ACTIVE- YOGA Boulevard du Front de Mer Agde Hérault

2023-03-11 14:30:00 – 2023-03-11 16:30:00 Agde

Hérault 5 5 EUR Sorties sur différentes plages du littoral agathois pour des marches actives accompagnées de séances de yoga. > Tarif : 10 € paiement sur place, > Rendez-vous : Parking du Front de mer, face au restaurant Les Ondines – LE GRAU D’AGDE- > Organisé par l’Association « Harmonie Project » Sorties sur différentes plages du littoral agathois pour des marches actives accompagnées de séances de yoga.

> Organisé par l’Association « Harmonie Project » +33 6 50 26 04 72 Agde

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Boulevard du Front de Mer Agde Hérault Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde /

« LES RENDEZ-VOUS PLEIN AIR » / MARCHE ACTIVE- YOGA 2023-03-11 was last modified: by « LES RENDEZ-VOUS PLEIN AIR » / MARCHE ACTIVE- YOGA Agde 11 mars 2023 Agde Boulevard du Front de Mer Agde Hérault Hérault

Agde Hérault