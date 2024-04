Les Rendez-vous Pépites Petit tour des Ateliers Landerneau, jeudi 18 avril 2024.

Les Rendez-vous Pépites Petit tour des Ateliers Landerneau Finistère

Les artisans et artistes de Landerneau vous ouvrent leurs portes le temps d’une déambulation et de visites flashs d’ateliers en ateliers.

Au programme, visite d’un artisan savonnier et d’une maroquinerie artisanale. .

Début : 2024-04-18 15:00:00

fin : 2024-04-18 16:30:00

Landerneau 29800 Finistère Bretagne tourisme@capld.bzh

