Les Rendez-Vous Pépites La zone humide de Langazel Trémaouézan, jeudi 25 avril 2024.

Les Rendez-Vous Pépites La zone humide de Langazel Trémaouézan Finistère

Avec près de 11500 ans d’histoire, la zone humide de Langazel, l’une des plus vieilles tourbières de Bretagne, abrite une faune et une flore d’une diversité remarquable. Nous partirons à la découverte de cet espace naturel exceptionnel en compagnie d’un guide de l’Association Langazel et terminerons le parcours par un goûter.

Inscription auprès de l’office de tourisme par téléphone ou par mail. Limité à 20 participants. .

Début : 2024-04-25 15:00:00

fin : 2024-04-25 17:00:00

Parking de l’église

Trémaouézan 29800 Finistère Bretagne tourisme@capld.bzh

