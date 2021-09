Les rendez-vous patrimoine du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne – HORS LES MURS Écomusée de Marquèze, 18 septembre 2021, Sabres.

Écomusée de Marquèze, le samedi 18 septembre à 11:00

### Visites guidées du Bourg de Vert et du Bourg de Bélis ! **VISITE GUIDÉE DU BOURG DE VERT** _Rendez-vous devant l’église Saint-Vincent de Vert._ Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne vous invite à découvrir le patrimoine bâti de la commune de Vert. Située en Haute Lande, cette commune conserve une belle église d’origine romane avec ses peintures murales datées du XVIe siècle, des bâtiments caractéristiques des périodes agropastorale et sylvicole et les vestiges d’un passé industriel. En compagnie de Philippine PIEL, chargée d’inventaire du patrimoine bâti, venez vous initier aux méthodes de l’Inventaire du Patrimoine visant à s’interroger sur les fonctions, les périodes de construction et les occupants d’origine des édifices rencontrés au fil de la déambulation. Horaire : 11h. Durée : 1h ou plus. **VISITE GUIDÉE DU BOURG DE BÉLIS** _Rendez-vous devant l’église de la Bienheureuse-Vierge-Marie de Bélis_ Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne vous invite à découvrir le patrimoine bâti de la commune de Bélis. Située en Haute Lande, cette commune conserve une belle église d’origine romane avec sa porte occidentale sculptée datée du XVIIIe siècle, des bâtiments caractéristiques des périodes agropastorale et sylvicole et les vestiges d’un passé industriel. En compagnie de Philippine PIEL, chargée d’inventaire du patrimoine bâti, venez vous initier aux méthodes de l’Inventaire du Patrimoine visant à s’interroger sur les fonctions, les périodes de construction et les occupants d’origine des édifices rencontrés au fil de la déambulation. Horaire : 14h. Durée : 1h ou plus.

Gratuit. Réservation obligatoire. 25 personnes maximum.

Écomusée de Marquèze Route de Solférino, 40630 Sabres



