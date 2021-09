Les rendez-vous patrimoine du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne – A MARQUEZE Écomusée de Marquèze, 19 septembre 2021, Sabres.

Écomusée de Marquèze, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Découverte d’ateliers animés par l’équipe du PNR des Landes de Gascogne. **À LA DÉCOUVERTE DES PETITES BÊTES** _Rendez-vous au stand du Parc_ Venez vous former à l’identification des petites bêtes qui habitent vos jardins et airiaux. Tout un monde s’ouvre à vous à porter de loupe… Atelier animé par Thomas Hardy, médiateur biodiversité au PNR des Landes de Gascogne. Horaires : 10h30 et 14h30. Durée : 1h. **LE FIL D’ARIANE, DÉCOUVERTE SENSORIELLE DE LA FORÊT** _Rendez-vous au stand du Parc – Pour les enfants, accompagnés de leurs parents_ S’immerger dans la nature de manière inhabituelle pour en découvrir ses secrets… les sens en éveil ! Atelier animé par Nicolas Kulak, pôle éducation au territoire au PNR Landes de Gascogne. Horaires : 11h et 14h30. Durée : 1h. Jauge : 15 personnes. **ATELIER LECTURE DU BÂTI** _Rendez-vous au stand du Parc_ L’architecture s’offre à nous tel un livre ouvert sur l’Histoire. Cet atelier se propose de vous donner des clés de lecture et de compréhension de l’architecture rurale de la Haute-Lande au travers de l’étude de la maison de Marquèze, édifice caractéristique de la période agropastorale. Atelier animé par Philippine PIEL, chargé d’inventaire du patrimoine bâti au PNR des Landes de Gascogne Horaires : 13h30, 15h et 16h30. Durée : 45 min ou plus. Jauge : 15 personnes. **DÉCOUVERTE DU FONCTIONNEMENT DU BARRAGE DE L’ESCAMAT ET DE LA PASSE A POISSONS** _Rendez-vous au stand du Parc_ Atelier animé par Laurent Dégrave, technicien rivière au PNR des Landes de Gascogne. Horaires : de 11h à 13h15 et de 14h à 17h30.

Gratuit. Entrée libre.

Écomusée de Marquèze Route de Solférino, 40630 Sabres Sabres Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00