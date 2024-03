Les rendez-vous numériques : Protéger sa pratique numérique et ses outils Espace de vie sociale L’Escambi – Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, mercredi 10 avril 2024.

Les rendez-vous numériques : Protéger sa pratique numérique et ses outils L’Espace de Vie Sociale de Castanet, en partenariat avec l’association Cyberdicap vous propose un atelier autour de la sécurité sur internet et sur les réseaux sociaux. Mercredi 10 avril, 15h30 Espace de vie sociale L’Escambi – Castanet-Tolosan Entré libre, sur inscription à l’EVS

Début : 2024-04-10T15:30:00+02:00 – 2024-04-10T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-10T15:30:00+02:00 – 2024-04-10T17:30:00+02:00

L’Espace de Vie Sociale de Castanet, en partenariat avec l’association Cyberdicap, vous convie à son atelier autour de la sécurité numérique.

Lorsque l’on utilise les outils numériques et que l’on navigue sur internet, on ne se sent pas toujours en sécurité et on se pose des questions : Comment sont traitées mes données personnelles ? Quels sont les dangers et comment s’en prémunir ? Comment puis-je me protéger ?

Découvrez comment mieux comprendre les risques et adopter de bonnes pratiques pour sécuriser vos usages sur internet et sur les réseaux sociaux.

L’association Cyberdicap permet aux adultes handicapés qui n’ont pas accès à l’emploi ordinaire ou protégé de proposer bénévolement leurs compétences dans le domaine informatique et bureautique auprès d’associations, d’entreprises ou de particulier.

Espace de vie sociale L’Escambi – Castanet-Tolosan rue Alain Savary Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0683643267 »}, {« type »: « email », « value »: « evs@castanet-tolosan.fr »}]

