Les rendez-vous numériques : Numérique & Santé noueilles – salle des fêtes Noueilles, jeudi 23 mai 2024.

Les rendez-vous numériques : Numérique & Santé Venez découvrir les services numériques de Santé : Mon Espace Santé, CPAM, application Icope … Jeudi 23 mai, 10h00 noueilles – salle des fêtes Entrée libre, gratuit

Suivre et gérer sa santé sur internet n’est pas chose aisée ? Ce forum vous permettra de découvrir et de prendre en main plusieurs services numériques de santé :

-AMELI : le site et l’application de l’assurance maladie pour vos remboursements, vos droits et démarches et informations sanitaires

-Mon Espace Santé : pour retrouver tous vos documents santé, rédiger votre profil santé et consulter votre messagerie sécurisée avec les professionnels médicaux

– ICOPE : cette application destinée aux seniors permet de prévenir les risques (locomotion, état nutritionnel, santé mentale, cognition, audition et vision)

…

RDV à la Salle des fêtes de Noueilles pour retrouver de nombreux partenaires disponibles pour échanger avec vous!

Pour toutes informations, rendez-vous directement en mairie ou par téléphone au 06 07 17 50 85

noueilles – salle des fêtes cote du moutounié Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie

