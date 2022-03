Les rendez-vous numériques Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Vous êtes autonomes mais rencontrez parfois des difficultés en informatique ? Les jeunes de l’association Unis-Cité vous accompagnent sur les ordinateurs des MéGA ! Pour les repérer et leur demander aide et assistance, c’est facile, ils portent des gilets orange. Il ne s’agit pas de cours, mais d’accompagnement sur l’ordinateur. Pour suivre une initiation à l’informatique, [rendez-vous ici](https://agenda.grand-albigeois.fr/events/initiation-a-lordinateur?nc=eyJpbmRleCI6MTgsInRvdGFsIjoyNiwic2VhcmNoIjp7InRhZ3MiOlsibWVkaWF0aGVxdWVzIl19fQ%3D%3D). Plus d’infos sur l’association Unis-Cité : [www.uniscite.fr](http://www.uniscite.fr)

Entrée libre.

Permanences d’accompagnement numérique en partenariat avec l’association Unis-Cité. Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn

