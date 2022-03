Les rendez-vous numériques Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi Catégories d’évènement: Albi

Vous êtes autonomes mais rencontrez parfois des difficultés en informatique ? Les jeunes de l’association Unis-Cité vous accompagnent sur les ordinateurs des MéGA ! Pour les repérer et leur demander aide et assistance, c’est facile, ils portent des gilets orange. Il ne s’agit pas de cours, mais d’accompagnement sur l’ordinateur. L’association Unis-Cité accueille et accompagne des jeunes de 16 à 25 ans, élargi à 30 ans pour les jeunes porteurs de handicap de tous milieux sociaux, niveaux d’études, origines culturelles, sur des missions de Service Civique dans tous les domaines. Avec le projet « Les Connectés », des volontaires accompagnent à l’utilisation des nouvelles technologies pour permettre une utilisation accessible à tous (boîte mail, accès à la culture, au multimédia, aux réseaux sociaux…). Plus d’infos sur l’association Unis-Cité : [[www.uniscite.fr](www.uniscite.fr)](www.uniscite.fr)

Permanences d'accompagnement numérique en partenariat avec l'association Unis-Cité. Médiathèque d'Albi-Cantepau 50 avenue Mirabeau, 81000 Albi

2022-04-12T16:00:00 2022-04-12T18:00:00

