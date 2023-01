Les rendez-vous nature de Morlaàs Morlaàs, 21 janvier 2023, Morlaàs Morlaàs.

Les rendez-vous nature de Morlaàs

quartier des Fors Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

2023-01-21 – 2023-01-21

Morlaàs

Pyrénées-Atlantiques

Morlaàs

EUR 0 0 Cet atelier sera animé par l’association Artpiculture.

Dans la peau de ce piquant et adorable ami du jardinier, une invitation ludique à découvrir la vie particulière du hérisson et comment l’aider en créant des espaces qui lui sont favorables. L’occasion de participer à sa protection en lui fabriquant un gîte à installer dans le verger des Fors.

Nous fabriquerons plusieurs gîtes : pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de repartir avec un (30 €).

A partir de 7 ans.

