Les rendez-vous nature : A la découverte des pelouses de la Barbarie Savigny-sur-Ardres Savigny-sur-Ardres Catégories d’évènement: 51170

Savigny-sur-Ardres

Les rendez-vous nature : A la découverte des pelouses de la Barbarie Savigny-sur-Ardres, 8 juin 2022, Savigny-sur-Ardres. Les rendez-vous nature : A la découverte des pelouses de la Barbarie Pelouses de la Barbarie 18 Rue Perrier de Savigny Savigny-sur-Ardres

2022-06-08 – 2022-06-08 Pelouses de la Barbarie 18 Rue Perrier de Savigny

Savigny-sur-Ardres 51170 Savigny-sur-Ardres Découvrez les richesses des pelouses de la Barbarie et profitez de la mosaïque de milieux à proximité de ce site privé dont les portes vous sont exceptionnellement ouvertes. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements longs. RDV à la mairie. Pelouses de la Barbarie 18 Rue Perrier de Savigny Savigny-sur-Ardres

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 51170, Savigny-sur-Ardres Autres Lieu Savigny-sur-Ardres Adresse Pelouses de la Barbarie 18 Rue Perrier de Savigny Ville Savigny-sur-Ardres lieuville Pelouses de la Barbarie 18 Rue Perrier de Savigny Savigny-sur-Ardres Departement 51170

Savigny-sur-Ardres Savigny-sur-Ardres 51170 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savigny-sur-ardres/

Les rendez-vous nature : A la découverte des pelouses de la Barbarie Savigny-sur-Ardres 2022-06-08 was last modified: by Les rendez-vous nature : A la découverte des pelouses de la Barbarie Savigny-sur-Ardres Savigny-sur-Ardres 8 juin 2022 51170 Savigny-sur-Ardres

Savigny-sur-Ardres 51170