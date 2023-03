Les rendez-vous musicaux de Yèvre-le-Châtel Yèvre-la-Ville Catégories d’Évènement: Loiret

Yevre-la-ville

Les rendez-vous musicaux de Yèvre-le-Châtel, 8 octobre 2023, Yèvre-la-Ville . Les rendez-vous musicaux de Yèvre-le-Châtel Place Saint-Lubin Yèvre-la-Ville Loiret

2023-10-08 16:00:00 – 2023-10-08 Yèvre-la-Ville

Loiret Les Compagnons de la Châtellenie organisent les rendez-vous musicaux de Yèvre-le-Châtel. Pour ces rendez-vous musicaux, venez assister au concert de PiccolOpéra. Yèvre-la-Ville

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Yevre-la-ville Autres Lieu Yèvre-la-Ville Adresse Place Saint-Lubin Yèvre-la-Ville Loiret Ville Yèvre-la-Ville Departement Loiret Lieu Ville Yèvre-la-Ville

Yèvre-la-Ville Yèvre-la-Ville Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yevre-la-ville /

Les rendez-vous musicaux de Yèvre-le-Châtel 2023-10-08 was last modified: by Les rendez-vous musicaux de Yèvre-le-Châtel Yèvre-la-Ville 8 octobre 2023 Loiret Place Saint-Lubin Yèvre-la-Ville Loiret Yevre-la-ville

Yèvre-la-Ville Loiret