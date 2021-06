Saint-Jean Atelier (Les Granges) Saint-Jean Les rendez-vous jeunesse Atelier (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Les rendez-vous jeunesse Atelier (Les Granges), 30 juin 2021-30 juin 2021, Saint-Jean. Les rendez-vous jeunesse

Atelier (Les Granges), le mercredi 30 juin à 15:00

Jeux d’ambiance, de stratégie ou de plateau.. quelque soit tes goûts ou tes envies de découverte, l’équipe de la ludothèque s’occupe de tout avec une pré-sélection de jeux aux p’tits oignons ! Saint-Jean Atelier (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

2021-06-30T15:00:00 2021-06-30T17:00:00

Lieu Atelier (Les Granges) Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean