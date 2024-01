Les rendez-vous Inattendus : Atelier d’écriture « Qu’avez-vous vu ? – Écrire avec les visions » Médiathèque Hélène Berr Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 14h30 à 15h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires, par mail ou téléphone

Autour de notre fonds « Les Inattendus », espace dédié aux éditeurs indépendants, nous vous proposons un rendez-vous régulier pour se rencontrer, échanger, flâner, créer, inventer…

Lola Arrouasse inaugure ce

premier rendez-vous avec un atelier d’écriture, qui se place également à la fois dans le temps fort La langue en liberté et dans le

cadre du Printemps des poètes.

Des visions nous traversent tout au long de la journée. En prenant

notamment appui sur le livre d’Amélie

Lucas-Gary Qu’avez-vous vu (paru

en 2023 aux éditions Vanloo) et sur le journal filmé de Dominique Cabrera Demain et

encore demain (INA, 1997), nous travaillerons à écrire ces visions, à en

donner des impressions, des sensations. L’extraordinaire et l’infra-ordinaire

seront souvent imbriqués et interrogés avec la même attention. Il sera question

d’épiphanies au sens d’« apparitions » et, à travers elles, nous apparaîtrons.

Sur inscription

Lola Arrouasse…

…écrit et

prend des images à Paris. Elle a suivi des études de cinéma, de lettres et

d’arts et est diplômée d’un Master de recherche en cinéma à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Lauréate du Prix Jeune Jacques Audiberti 2022 et de la Mention spéciale Université

du Prix de poésie Matiah Eckhard 2022, ses poèmes sont publiés en revues (Point de Chute, Preta Memori, Sève, Olga, Sabir, Lieu commun…) et

elle donne régulièrement des lectures.

Fin 2023, elle devient co-directrice de

la revue de poésie Point de chute.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Lola Arrouasse Photo par Lola Arrouasse