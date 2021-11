Arcueil Avenue Paul Vaillant-Couturier,94110 Arcueil, Arcueil, Val-de-Marne Les rendez-vous hebdomadaires du Culture Truck Avenue Paul Vaillant-Couturier,94110 Arcueil, Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Les rendez-vous hebdomadaires du Culture Truck ———————————————- ### de15:00 À 17:00 Lieu : Avenue Paul Vaillant-Couturier, 94110 Arcueil, France Durée : 2 h Public · Tout le monde Chaque semaine retrouvez le Culture Truck à l’angle de l’avenue Paul Vaillant Couturier et de la rue Auguste Delaune. A son bord, des artistes résident.e.s d’Anis Gras, désireux de venir à votre rencontre et de partager avec vous leur travail. CALENDRIER: **_> Mercredi 10/11 : avec la Compagnie Gosh > Mardi 16/11 : avec Pierre Recule et la Maison des solidarités > Vendredi 26/11 : avec Mounia Raoui et Patrick Muller dans le cadre du projet 1CARNE > Mardi 30/11 : avec la Cie Permis de Construire > Mardi 7/12 : avec Julien Daillère dans le cadre du programme “Avoir lieu” > Mercredi 15/12 : avec la compagnie Societat Valentinas. _**

