L’occasion de déguster en toute simplicité des produits de qualité de la coopérative et d’échanger avec les producteurs. Le Château Le Pis, une petite exploitation familiale bio en polyculture-élevage située à Taillecavat, viendra présenter ses excellents vins et ses produits laitiers. Cette petite entreprise s’efforce de créer des aliments naturels de qualité en adéquation avec l’environnement.

+33 5 56 81 64 69

