Les Rendez-Vous Gourmands à Charolles Charolles, mercredi 3 avril 2024.

Les Rendez-Vous Gourmands à Charolles Charolles Saône-et-Loire

Si les Jeux Olympiques sont le met principal de l’année 2024, Les Rendez- Vous Gourmands à Charolles seront alors une mise en bouche à la découverte de la Gastronomie Française d’Excellence !

Tout comme pour les Jeux Olympiques, notre manifestation à pour but de fédérer les commerçants, restaurateurs et les institutions, réunis autour de Frederic Doucet, Chef Étoilé, pour promouvoir les produits du terroir et la gourmandise durant une semaine d’ateliers, dégustations, masterclass et diners à 4 mains avec des chefs de renoms . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-07

Centre Ville

Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ucia.charolles.71@gmail.com

L’événement Les Rendez-Vous Gourmands à Charolles Charolles a été mis à jour le 2024-03-06 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III