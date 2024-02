Les rendez-vous Friendciscaines L’art du faire, une petite histoire des FabLabs Les Franciscaines Deauville Deauville, mardi 28 mai 2024.

Les rendez-vous Friendciscaines L’art du faire, une petite histoire des FabLabs Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Chaque mardi, les rendez-vous Friendciscaines, imaginés par l’équipe des Franciscaines, sont des moments de rencontre entre amis abonnés, visiteurs, curieux, commissaires, conférenciers, médiateurs. Ouvert et convivial, ce temps de découverte et de partage autour de ce qui rassemble permet d’échanger autour des collections, de la programmation et découvrir les équipements ou encore les coulisses…

Originaire d’outre-Atlantique, les FabLabs, ces espaces de fabrication numérique singuliers, ont fait leur entrée en France au début des années 2000. Qu’ils se présentent sous forme d’espaces publics numériques, de hackerspaces ou d’ateliers partagés, les FabLabs se déclinent en diverses structures, tous unis par une éthique commune de collaboration et de partage des connaissances. Solène Charton, responsable du FabLab des Franciscaines, invite à explorer l’histoire fascinante de ces lieux emblématiques de fabrication.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28 17:00:00

fin : 2024-05-28 18:00:00

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

