Les rendez-vous famille Dieux versus Super-héros
13 juillet 2022

Les rendez-vous famille Dieux versus Super-héros Azay-le-Rideau

2022-07-13 14:30:00 – 2022-07-13

Azay-le-Rideau 37190 Azay-le-Rideau

8 8 EUR Un dieu, des déesses, une magicienne et des chevaliers sont les ingrédients indispensables à de belles et palpitantes histoires. Laissez-vous conter, au fil de votre visite, les récits extraordinaires de ces héros qui peuplent les œuvres et les décors du château.

Les mercredis et vendredis du 13 juillet au 19 août 2022 à 14h30

Âge : de 6 à 12 ans – Durée : 1h

Tarifs : Adultes : 13 € / Enfant (6-18 ans) : 8 € / Gratuit pour les moins de 6 ans

Nombre de places limité – Sur réservation www.azay-le-rideau.fr

catherine.danielou@monuments-nationaux.fr +33 2 47 45 67 91 http://www.azay-le-rideau.fr/

Azay-le-Rideau

