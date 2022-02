Les Rendez-Vous en saisons du Festival de La Chaise-Dieu: « Impromptu de printemps » La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Les Rendez-Vous en saisons du Festival de La Chaise-Dieu: « Impromptu de printemps » La Chaise-Dieu, 26 juin 2022, La Chaise-Dieu. Les Rendez-Vous en saisons du Festival de La Chaise-Dieu: « Impromptu de printemps » Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu

2022-06-26 16:30:00 16:30:00 – 2022-06-26 Auditorium Cziffra 12, place Lafayette

La Chaise-Dieu Haute-Loire Concert avec pause gourmande.

Oeuvres de François Couperin, Emmanuel Chabrier, Francis Poulenc & Maurice Ravel par le quintette à vent « Le Concert impromptu ». +33 4 71 00 01 16 http://www.chaise-dieu.com/ Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse Auditorium Cziffra 12, place Lafayette Ville La Chaise-Dieu lieuville Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire

La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Les Rendez-Vous en saisons du Festival de La Chaise-Dieu: « Impromptu de printemps » La Chaise-Dieu 2022-06-26 was last modified: by Les Rendez-Vous en saisons du Festival de La Chaise-Dieu: « Impromptu de printemps » La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 26 juin 2022 Haute-Loire La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu Haute-Loire