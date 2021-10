« Les Rendez-Vous Effervescents de Limoux » Maitre Renard, 11 octobre 2021, Toulouse.

« Les Rendez-Vous Effervescents de Limoux »

du lundi 11 octobre au samedi 16 octobre à Maitre Renard

[http://www.limoux-aoc.com](http://www.limoux-aoc.com)-vous effervescents : des rencontres conviviales, de vrais coups de cœurs et de grands moments de partage. Programme : www.limoux-aoc.com Le programme : ENTREE EN LA MATIERE Des établissements emblématiques toulousains (L’Alimentation, Bonbonne, Chai Vincent, etc.) reçoivent des vignerons engagés et passionnés pour des sessions spéciales façon « dégustations pédago-jubilatoires » pendant lesquelles ils vous feront partager leur amour du vin. LES QUILLES DES PROS Sélection du patron et jolies trouvailles du sommelier : durant toute la durée de l’événement, différentes maisons toulousaines proposeront leurs coups de cœurs ainsi qu’une sélection d’accords gastronomiques dédiés aux AOP de Limoux. NOCTUNES FESTINS Entre agapes enthousiastes et envolées culinaires, les vins de Limoux inspireront les chefs de la scène toulousaine. Au programme, des dîners hauts en saveurs et… effervescents ! 3 Appellations de vins effervescents • AOP Limoux Blanquette de Limoux Reconnaissance en appellations : 1938 Cépages : assemblage de mauzac (90% au minimum), de chardonnay et de chenin • AOP Limoux Méthode Ancestrale Reconnaissance en appellations : 1938 Cépage : mauzac (100%) • AOP Crémant de Limoux Reconnaissance en appellation : 1990 Cépages : assemblage de chardonnay et de chenin (90% au maximum) et de mauzac et/ou de pinot noir 2 appellations de vins tranquilles • AOP Limoux blanc Reconnaissance en appellation : 1959 Cépages : chardonnay, chenin, mauzac (en monocépage ou enassemblage) • AOP Limoux rouge Reconnaissance en appellation : 2004 Cépages : assemblage d’au moins trois cépages dont 45 à 70% de merlot, 20% minimum de côt, de syrah et/ou de grenache et jusqu’à 35% de cabernet franc et/ou de cabernet sauvignon.

Entrée libre

Une vingtaine de belles adresses toulousaines s’apprêtent à dresser le couvert pour Limoux ! Les cinq appellations d’origine protégée de ce vignoble d’altitude seront à l’honneur du 12 au 16/10 2021

Maitre Renard 46 Rue Pharaon Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



