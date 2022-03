Les Rendez-vous du terroir Saint-Just-en-Chaussée, 4 mars 2022, Saint-Just-en-Chaussée.

Les Rendez-vous du terroir Saint-Just-en-Chaussée

2022-03-04 – 2022-03-04

Saint-Just-en-Chaussée Oise Saint-Just-en-Chaussée

Des producteurs 100% picards et leurs produits issus de leur ferme, frais, de saison pour le bonheur de vos papilles et de votre santé, tous les 1ers vendredis du mois.

Les rendez-vous du terroir est un événement agréé Terroirs Hauts de France. La marque Terroirs Hauts de France garantit que les produits ont tous un fort lien aux terroirs par leurs lieux de production, leurs ingrédients ou le savoir-faire des agriculteurs et artisans qui les mettent en œuvre.

Des producteurs 100% picards et leurs produits issus de leur ferme, frais, de saison pour le bonheur de vos papilles et de votre santé, tous les 1ers vendredis du mois.

Les rendez-vous du terroir est un événement agréé Terroirs Hauts de France. La marque Terroirs Hauts de France garantit que les produits ont tous un fort lien aux terroirs par leurs lieux de production, leurs ingrédients ou le savoir-faire des agriculteurs et artisans qui les mettent en œuvre.

s.bornsiak@cc-plateaupicard.fr +33 3 44 77 38 61

Des producteurs 100% picards et leurs produits issus de leur ferme, frais, de saison pour le bonheur de vos papilles et de votre santé, tous les 1ers vendredis du mois.

Les rendez-vous du terroir est un événement agréé Terroirs Hauts de France. La marque Terroirs Hauts de France garantit que les produits ont tous un fort lien aux terroirs par leurs lieux de production, leurs ingrédients ou le savoir-faire des agriculteurs et artisans qui les mettent en œuvre.

Communauté de Communes du Plateau Picard

Saint-Just-en-Chaussée

dernière mise à jour : 2022-03-04 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Communauté de communes Plateau Picard