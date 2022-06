Les Rendez-vous du Terroir, rencontre avec Jeanne Ballot

L'Office de Tourisme du Val Marnaysien vous propose à l'occasion des « Rendez-vous du Terroir » une rencontre avec Jeanne Ballot chargée du développement Infusions / thés à la Maison Lagrange à Marnay, le jeudi 28 juillet 2022 à 10 h 00. Places limitées. Inscriptions obligatoires à réaliser auprès de l'Office de Tourisme du Val Marnaysien au : 03.84.31.90.91.

