Haute-Saône Cult Haute-Saône EUR 5 L’Office de Tourisme du Val Marnaysien organise un Rendez-vous du Terroir le vendredi 8 juillet 2022 à 18 h 00. Vous rencontrerez Madame Coquillette à la Ferme la Favière Enchantée à Cult. Les places sont limitées. Les inscriptions sont obligatoires et à réaliser auprès de l’Office de Tourisme du Val Marnaysien au 03.84.31.90.91. +33 3 84 31 90 91 L’Office de Tourisme du Val Marnaysien organise un Rendez-vous du Terroir le vendredi 8 juillet 2022 à 18 h 00. Vous rencontrerez Madame Coquillette à la Ferme la Favière Enchantée à Cult. Les places sont limitées. Les inscriptions sont obligatoires et à réaliser auprès de l’Office de Tourisme du Val Marnaysien au 03.84.31.90.91. Cult

