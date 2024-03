Les Rendez-vous du printemps Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais, samedi 23 mars 2024.

Les Rendez-vous du printemps Parc de Lamballe – 9 h à 17 h Samedi 23 mars, 09h00 Parc de Lamballe Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

La Ville prépare sa nouvelle édition des Rendez-vous du printemps qui se tiendra le vendredi 22 (uniquement pour les élèves du CP au CM2) et samedi 23 mars de 9 h à 17 h au Parc de Lamballe.

L’eau sera cette année le fil conducteur des deux journées.

Au programme ce samedi 23 mars

Le traditionnel Troc et vide-jardin de printemps sera de retour ! Il permettra aux particuliers et professionnels de vendre, donner ou échanger des arbustes, graines, plants de légumes, matériels et objets de jardin, jeux de plein air…

Plusieurs ateliers et stands animeront également la journée :

Les Espaces verts de la Ville proposeront des astuces pour économiser et préserver l’eau,

Les associations de l’AOJOF et de la SHOL animeront des ateliers sur le jardin,

Des objets seront mis en vente par l'association Les Petites Mains Bénévoles qui œuvre pour le bien-être animal,

La ferme pédagogique de Sébastien et Lucie enchantera une nouvelle fois petits et grands,

L’après-midi sera animée par la compagnie Aurachrome qui déambulera parmi les visiteurs,

Des stands de restauration (crêpe, friterie, burgers,..) seront sur place pour vous rassasier.

Les inscriptions pour le Troc et vide-jardin sont ouvertes jusqu’au 15 mars.

Par téléphone au 02 38 71 93 93

Par mail à developpement-durable@ville-fleurylesaubrais.fr

Parc de Lamballe 57 boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 71 93 93 »}, {« type »: « email », « value »: « developpement-durable@ville-fleurylesaubrais.fr »}] [{« link »: « mailto:developpement-durable@ville-fleurylesaubrais.fr »}]

RDV du printemps Troc et vide-jardin

Service communication Fleury-les-Aubrais