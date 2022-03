Les rendez-vous du printemps 2022 Parc de Lamballe, 25 mars 2022, Fleury-les-Aubrais.

Les rendez-vous du printemps 2022

du vendredi 25 mars au samedi 26 mars à Parc de Lamballe

Le vendredi 25 mars, certains des **ateliers de découverte** porteront sur l’apiculture, la culture de la micro-pousse, les animaux utiles et un **pôle Métiers et Formations** sera, également, représenté par plusieurs partenaires comme le CFA agricole, la mission locale et le Pôle Emploi. Le samedi 26 mars, le traditionnel **Troc&vide jardin**, réservez votre emplacement du samedi jusqu’au 21 mars au 02 38 71 93 93 ou par mail à [developpement-durable@ville-fleurylesaubrais.fr](mailto:developpement-durable@ville-fleurylesaubrais.fr). ouvert aux particuliers et professionnels, avec pour objectif de vendre, donner ou échanger toutes sortes de plantes, du matériel de jardinage, des jeux de plein air, etc. ! Ou simplement de se faire conseiller auprès des **stands d’animations, d’associations, d’activités comme le compostage, la vie des abeilles, un atelier de compositions de saison avec les végétaux de vos jardins. Des conférences** de 14h à 16h30 sur les chenilles processionnaires et l’Arbre en ville par des spécialistes du sujet. Sur les deux journées, la **ferme pédagogique de Sébastien et Lucie** de Fay-aux-Loges nous accompagnera. Plus d’infos, [cliquez](https://www.ville-fleurylesaubrais.fr/Accueil/accueil/1337/31627)

Entrée libre – Emplacement du troc&vide jardin à réserver gratuitement avant le 21/3

L’objectif est de sensibiliser, faire découvrir, donner envie de s’intéresser à l’Environnement, l’Écologie, la Faune-la Flore à travers des ateliers découverte le 25/3, un troc&vide jardin le 26/3.

Parc de Lamballe 57 boulevard de Lamballe 45400 Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T17:00:00;2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T17:00:00