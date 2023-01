LES RENDEZ-VOUS DU PORT DU COLLET Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’Évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique A partir de 8h : Vide-grenier

De 11h à 12h30 : Musique et chants de marins

A partir de 12h30 : Repas moules-frites

A partir de 14h : Promenades en mer, animations… 250 exposants attendus au vide-grenier. RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

06 83 80 54 66 / ferreannefrancois@orange.fr

06 77 36 28 55 / pat-jos@hotmail.fr Le port est en fête ! Vide-Grenier, chants de marins, promenades en mer, concours de bowling, bar, restauration rapide, dégustation…

