Montbéliard Doubs DES VISITES POUR TOUS LES GOÛTS ! Retrouvez toutes les visites guidées et animations proposées par le service Animation du Patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération dans le programme en téléchargement ci-dessous. Inscription auprès du service Animation du Patrimoine (03 81 31 87 80) ou de l’Office de Tourisme (03 81 94 45 60). animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr +33 3 81 31 87 80 http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/ DES VISITES POUR TOUS LES GOÛTS ! Retrouvez toutes les visites guidées et animations proposées par le service Animation du Patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération dans le programme en téléchargement ci-dessous. Inscription auprès du service Animation du Patrimoine (03 81 31 87 80) ou de l’Office de Tourisme (03 81 94 45 60). Service Animation du Patrimoine – PMA 8 Avenue des Alliés Montbéliard

